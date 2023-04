Die Arbeitgebermarke aufpolieren - Recruiting-Profi gibt 5 Tipps, wie Elektrobetriebe ihre ausgeschriebenen Stellen attraktiver machen (FOTO)

Hennef (ots) - Durch den Fachkräftemangel im Handwerk herrscht auf dem

Arbeitsmarkt weiterhin ein deutliches Übermaß an offenen Stellen. Für die

Betriebe wird es daher immer wichtiger, aus der Masse herauszustechen und einen

bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Viele von ihnen stellt das jedoch vor eine

scheinbar unlösbare Aufgabe.



"Ich sehe täglich Elektrobetriebe, die sich auf oberflächliche Stellenanzeigen

beschränken, die man schon tausendfach gesehen hat - damit überzeugen sie die

gesuchten Fachkräfte aber nicht", sagt Justin Kießig. Gerne stellt der

Recruiting-Experte in diesem exklusiven Artikel fünf wirkungsvolle Tipps vor,

mit denen Elektrobetriebe qualifizierte Fachkräfte auf sich aufmerksam machen

und sie von ihren offenen Stellen überzeugen.





1. Zeigen, wer man als Arbeitgeber istKein Elektrobetrieb ist wie der andere, die Unternehmen gehen in ihrenStellengesuchen jedoch meist kaum auf ihre eigenen Stärken ein. Heute gibt esjedoch ein Überangebot an offenen Stellen, die Elektriker und Fachkräfte könnensich daher ihren Arbeitgeber beinahe aussuchen. Daher sollten die Betriebe hiersehr klar vermitteln, welche Ziele und Werte sie verfolgen. Damit ist nichtunbedingt gemeint, dass sie eine gesellschaftliche Mission verfolgen - auch wenndies vor allem bei vielen jungen Menschen gut ankommt.Vielmehr sollten Unternehmen klar herausstellen, welche Art von Unternehmen siesind. Wer sich etwa als Familienbetrieb mit langer Tradition präsentiert, wirdbesonders für Mitarbeiter auf der Suche nach einer langfristigen Beschäftigunginteressant. Zum anderen kann ein Hinweis auf hohe Wachstumsziele Arbeitnehmeranziehen, die entsprechende Entwicklungschancen und Wachstumspotenziale suchen.Ziel muss es also sein, sich von der Konkurrenz abzuheben und Anknüpfungspunktefür die Fachkräfte zu vermitteln.2. Auf die Bedürfnisse des potenziellen Mitarbeiters eingehenZudem wissen die Betriebe meist am besten, was Elektroinstallateure und weitereFachkräfte eigentlich von einem Arbeitgeber erwarten. Dies sind überwiegendemotionale Werte wie ein guter Teamzusammenhalt in einem sicherenArbeitsverhältnis, und monetäre Werte wie eine gute Bezahlung oderZusatzleistungen. Wer hier während des Bewerbungsprozesses merkt, dass einigePunkte dem potenziellen Mitarbeiter wichtig sind, sollte gezielt darauf eingehenund entsprechende Angebote machen.3. Die Sprache der Mitarbeiter sprechenUmgekehrt sollten sich Betriebe aus der Elektrobranche ebenfalls bewusst machen,was in ihrem Betrieb besonders gut laufen könnte und von der Konkurrenz