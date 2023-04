Bilanz 2022 Erfolgreiches Krisenmanagement als Basis für stabilen Ausblick (FOTO)

Leipzig (ots) - Extreme Herausforderungen in Folge des Krieges in der Ukraine

erfolgreich gemeistert - Adjusted EBIT in Höhe von -205 Mio. Euro - Solide

Kapitalbasis gesichert - VNG knüpft neue internationale Partnerschaften -

Transformation im Bereich grüner Gase beschleunigt - Fokus in 2023 bleibt auf

Versorgungssicherheit, Energiewende und Strukturwandel



"Wir blicken auf ein turbulentes und außerordentlich herausforderndes Jahr 2022

zurück, welches VNG in eine beispiellose unternehmerische Situation brachte",

eröffnet Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG, das diesjährige

Bilanzpressegespräch 2023 in Leipzig. "Der russische Angriffskrieg war ein

Wendepunkt für die gesamte Energiewirtschaft und damit auch für den VNG-Konzern.

Das Jahr 2022 hat bewährte Marktmechanismen verändert. Zugleich war das

Marktgeschehen extrem volatil. Durch den Wegfall russischer Gasmengen stand die

Versorgungssicherheit mit Gas wie noch nie im politischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Fokus. Dennoch ist es uns gelungen, russisches Erdgas - wenn

auch zu hohen Kosten - schnell und verlässlich zu ersetzen", so Heitmüller.