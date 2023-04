Neuer Bericht der Energy Transitions Commission beziffert finanziellen Bedarf und zeigt Strategien auf, Investitionen in der erforderlichen Höhe freizusetzen

LONDON, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Investitionen in saubere Energie müssen sich laut der Energy Transition Commission (ETC) in den nächsten beiden Jahrzehnten vervierfachen. In ihrem jüngsten Bericht, „Finanzierung der Energiewende: Wie Kapital in eine klimaneutrale Wirtschaft gelenkt werden kann" betont die ETC, wie wichtig eine starke Regierungspolitik sowohl für die Realwirtschaft als auch für das Finanzsystem ist, um die Finanzströme auf dem erforderlichen Niveau zu ermöglichen. Der Bericht kommt weiters zu dem Schluss, dass „Konzessions-/Zuschuss" -zahlungen erforderlich sind, um einen frühzeitigen Kohleausstieg zu unterstützen, Waldrodungen ein Ende zu setzen und CO 2 -Abscheidungen aus der Luft zu finanzieren.