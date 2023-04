Energy Efficiency Award 2023 - jetzt bewerben! (FOTO)

Berlin (ots) - Die Deutsche Energie-Agentur (dena) prämiert auch 2023 wieder

innovative und kreative Unternehmen, die mit ihren Projekten und Konzepten die

Energieeffizienz steigern und Treibhausgase senken. Verliehen wird der Energy

Efficiency Award (EEA) am 13. November 2023 auf dem dena Energiewende-Kongress.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 12. Juni 2023.



Auch in diesem Jahr sucht die dena wieder Erfolgsprojekte zur Energie- und

CO2-Einsparung, die aufzeigen, wie der Weg in die Klimaneutralität und die

Transformation der Industrie gelingen kann. Im Fokus stehen Ideen und Ansätze,

die sich gut auf andere Unternehmen übertragen lassen. Die besten

Wettbewerbsbeiträge prämiert die dena mit dem Energy Efficiency Award 2023, der

mit Preisgeldern von insgesamt 30.000 Euro dotiert ist. Die Nominierten und

Preisträger erhalten außerdem ein Siegel für ihre Öffentlichkeitsarbeit. Der

Award steht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschafts- und

Klimaschutzminister Dr. Robert Habeck.





Die vier WettbewerbskategorienInteressierte Unternehmen können sich bis 12. Juni 2023 über die Webseitehttp://www.EnergyEfficiencyAward.de in einer der vier Wettbewerbskategorienbewerben. Teilnehmen können Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus dem In-und Ausland in den folgenden Kategorien:1. Think Big! - Komplexe Energiewendeprojekte: In dieser Kategorie sindsystemisches Denken und integrierte Lösungen für die Energiewende gefragt.Bewerber können Projekte einreichen, in denen eine Vielzahl von Maßnahmenaufeinander abgestimmt wurden. Hierzu gehört der Einsatz erneuerbarerEnergien ebenso wie Elektromobilität oder systemische Maßnahmen.2. Von clever bis digital! - Die Bandbreite der Energieeffizienz: In dieserKategorie können sich Unternehmen bewerben, deren ProjekteEnergieeffizienzsteigerung in der Umsetzung zeigen. Hierzu gehören Maßnahmenzur Digitalisierung, zur Steuerungs- und Regelungstechnik, zuenergieeffizienten Querschnittstechnologien oder Softwarelösungen zumEnergiecontrolling und -management.3. Gemeinsam mehr erreichen! - Energiedienstleistungen als Enabler derEnergiewende: In dieser Kategorie werden Energieeffizienz- oderEnergiewendeprojekte von Unternehmen ausgezeichnet, bei denen eine guteKooperation im Vordergrund steht. Der Beitrag des Energiedienstleisters kannzum Beispiel in der Konzeption und Finanzierung einer hocheffizienten Anlageoder der energieeffizienzsteigernden Betriebsführung liegen.4. Moving forward! - Konzepte für eine klimaneutrale Zukunft: In dieserKategorie können Unternehmen ihre Konzepte einreichen, die aufzeigen, wie derWeg in die Klimaneutralität und die Transformation der Industrie gelingenkann. Der Preisträger dieser Kategorie wird als Publikumspreis auf dem denaEnergiewende-Kongress ermittelt.Preisverleihung auf dem dena Energiewende-KongressEine Expertenjury wählt die vielversprechendsten Projekte und Konzepte aus, diein einer Shortlist Anfang Oktober bekannt gegeben werden. Die Gewinner der vierKategorien werden auf dem dena Energiewende-Kongress am 13. November 2023 inBerlin bekannt gegeben. Die drei nominierten Unternehmen für den Publikumspreiswerden ihre Konzepte zur Klimaneutralität vor Ort auf dem Kongress präsentieren.Das Publikum wird dann in einer Abstimmung entscheiden, welches Konzept denPreis erhält. Zusätzlich vergibt die dena unter allen Bewerbungen einenSonderpreis für innovative Lösungen an ein kleines oder mittelständischesUnternehmen.Über den Energy Efficiency AwardDer Energy Efficiency Award (EEA) ist Schaufenster konkreter Erfolge für dieEnergiewende und den Klimaschutz. Er wird seit 2007 von der DeutschenEnergie-Agentur (dena) vergeben und vom Bundesministerium für Wirtschaft undKlimaschutz (BMWK) gefördert. Premium-Partner ist die KfW. Seither haben sichmehr als 1.400 Unternehmen beworben. Die Beispiele zeigen, wie die Abhängigkeitvon fossilen Energieträgern und drohenden Preissteigerungen reduziert werdenkönnen. Aus dem Fundus der Bewerbungen hat die dena aus aktuellem Anlassbesondere Good Practice-Beispiele zur Erdgaseinsparung(https://www.energyefficiencyaward.de/erdgaseinsparung) aufbereitet.Alle Informationen zur kostenfreien Teilnahme am Wettbewerb, dieTeilnahmebedingungen, das Onlinebewerbungsformular, Antworten auf häufiggestellte Fragen, Informationen zu den Preisträgern der letzten Jahre sowie dieGood Practice-Beispiele zur Erdgaseinsparung finden sich unterhttp://www.EnergyEfficiencyAward.de .