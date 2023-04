Voneinander lernen durch Reverse Mentoring Gen-Up ruft Beirat aus Marken- und Medienexpert*innen ins Leben (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Mit einem hochkarätig besetzten Beirat will die

Frankfurter Agentur Gen-Up einen Erfahrungsaustausch initiieren, der neue

Akzente für die Medienbranche setzen und Zielgruppen miteinander verbinden soll.

Die Mitglieder bespielen unterschiedliche Felder der Marken- und Medienwelt.



Vernetzung, Wissensaustausch, Innovation: Mit einem hochkarätigen Beirat aus

Marken- und Medienexpert*innen will die Frankfurter Agentur Gen-Up, die vor

allem auf die junge Zielgruppe ausgerichtet ist, den nächsten Schritt seiner

rasanten Unternehmensentwicklung gehen und dabei zugleich Fachleute der Branche

zum gegenseitigen Austausch zusammenbringen. Deshalb hat Gen-Up, das seit seiner

Gründung im Juli 2021 bereits ein Kundenportfolio mit namhaften Unternehmen wie

Vodafone, Disney+, Warner Bros und Krombacher vorzuweisen hat, fünf Fachleute in

einen Beirat zusammengerufen, der sich vierteljährlich austauschen soll.