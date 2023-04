BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach weltweiten Autoabsatzzahlen für den Monat Februar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Absatz von Elektrofahrzeugen habe sich nach einem schwachen Jahresstart allgemein erholt, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Dienstag vorliegenden globalen Branchenstudie. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China hätten im Februar das Wachstum angetrieben./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 23:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 23:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 71,13EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Neil Beveridge

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m