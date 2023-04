Berlin (ots) - Die Deutschen haben 2022 so viel Tiefkühlkost verzehrt wie nie

zuvor! Das zeigt die aktuelle Absatzstatistik des Deutschen Tiefkühlinstituts e.

V. ( dti ), die jährlich den Absatz von Tiefkühlprodukten in Deutschland

insgesamt und aufgegliedert nach den Absatzmärkten

Lebensmittel-Einzelhandel/Heimdienste (LEH) und Außer-Haus-Markt (AHM) ausweist.



Hier die wichtigsten Ergebnisse:





- Der Pro-Kopf-Verbrauch von TK stieg 2022 auf 47,7 kg (2021: 46,1 kg).- Der Verzehr pro Haushalt wuchs 2022 um 4,1 kg auf 96,4 kg (2021: 92,3 kg).- Der Gesamtabsatz von TK-Lebensmitteln erhöhte sich 2022 um 3,6 Prozent aufeine Menge von 3,909 Millionen Tonnen (2021: 3,773 Millionen Tonnen) undübertrifft damit das bisherige Best-Ergebnis von 2019 deutlich um zweiProzent.Das sind neue Rekordmarken für TK in Deutschland!"TK kommt 2022 gestärkt aus den zurückliegenden Krisenjahren zurück: DerGesamtmarkt TK verzeichnete ein kräftiges Plus und vermeldet neue Rekorde!",fasst Sabine Eichner, dti -Geschäftsführerin, zusammen. "Das freut uns imJubliäumsjahr '100 Jahre Tiefkühlung' ganz besonders! 1923 hat derUS-amerikanische Pionier Clarence Birdseye die Schockfrostung erfunden und damitden Grundstein für den wachsenden Erfolg unserer Branche gelegt. Dievielfältigen, im Alltag ganz konkret erfahrbaren Vorteile von TK für dieErnährung begeistern immer mehr Menschen."LEH/Heimdienste: Stabilisierung auf hohem NiveauDer TK-Absatz im LEH lag 2022 mit 1,974 Millionen Tonnen über sechs Prozent überdem Ergebnis von 2019 (1,861 Millionen Tonnen). Dies kann als Indiz dafürgewertet werden, dass in der Pandemie neue TK-Kund:innen gewonnen werden konntenbzw. die Konsument:innen den Kauf von TK intensiviert haben. Im Vergleich zu2021 weist der Absatz im LEH zwar einen Rückgang um 5,5 Prozent auf (2021: 2,089Millionen Tonnen), dieser geht jedoch eindeutig auf die Normalisierung desAlltagslebens nach dem Auslaufen der Corona-Restriktionen im Frühjahr 2022zurück. Die Menschen verzehren wieder mehr außer Haus - am Arbeits- undAusbildungsplatz und in Restaurants. dti -Chefin Eichner: "2022 kehrten dieMenschen in Deutschland wieder zu ihrem gewohnten Ernährungs- und Kochverhaltenzurück. Stark sichtbar ist auch der Trend zu zeitsparenden Mahlzeitenlösungenmit TK-Produkten wie Pizza und Snacks. TK konnte sich insgesamt noch stärker alsZukunftskategorie verankern."Außer-Haus-Markt holt dynamisch aufDer Außer-Haus-Markt erlebte 2022 mit dem Ende der Corona-Restriktionen einendeutlichen Wachstumsschub; der Umsatz im Gastgewerbe lag aber immer noch