Bleibt Bayer einer der Top-Performer im DAX?

Nicht nur Schadensersatzansprüche aus der Monsanto-Übernahme beschäftigen Bayer vor den US-Gerichten, auch die 2014 getätigte Übernahme des Konsumgütergeschäfts des US-Konzerns Merck hat ein juristisches Nachspiel für die Leverkusener.

In Gegensatz zu den Monsanto-Klagen konnte der Dax-Konzern in der Streitigkeit mit Merck & Co jetzt einen Durchbruch erzielen. Merck vertrat die Auffassung, dass seine Haftung für ehemalige Produkte laut damaligen Kaufvertrag von 1.10.2021 – sieben Jahre nach der Übernahme – geendet sei und verklagte Bayer darauf, ab diesem Zeitpunkt die Haftung für die Produkte zu übernehmen. Bayer lehnte dies jedoch ab.