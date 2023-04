FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Rekordgewinn von fast einer Milliarde Euro 2022 plant die Dekabank für das laufende Jahr vorsichtig. Eigentlich könnte das Institut 2023 mit einer vergleichbaren Entwicklung des wirtschaftlichen Ergebnisses rechnen, sagte Vorstandschef Georg Stocker am Dienstag in Frankfurt. Abzüglich positiver Bewertungseffekte unter anderem bei Zertifikaten standen im vergangenen Jahr 741 Millionen Euro in den Büchern des Wertpapierhauses der Sparkassen. Für 2023 plane der Vorstand dennoch nur mit einem wirtschaftlichen Ergebnis von "leicht über 500 Millionen Euro", sagte Stocker.

Geopolitische Spannungen über den Ukraine-Krieg hinaus, die anhaltend hohe Inflation sowie die jüngsten Turbulenzen an den Märkten infolge der Bankenprobleme in den USA und der Schweiz bewegen den Deka-Vorstand zu einer zurückhaltenden Jahresprognose. "Auch für dieses Jahr bleiben die Unwägbarkeiten und die damit einhergehenden Volatilitäten groß", sagte Stocker.