Neue Jury der Superbrands Germany wählt die stärksten Marken Deutschlands

Veitsbronn (ots) - Das neue Verfahren zur Wahl der stärksten Marken Deutschlands

hat begonnen. Bereits seit 20 Jahren ehrt die internationale

Superbrands-Organisation auch in Deutschland Unternehmen und Marken für

herausragende Markenführung. Nun steht die hochkarätig besetzte Jury fest.



"Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder kompetente

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien für unsere Jury

gewinnen konnten", sagt András Wiszkidenszky, Regional Director Superbrands

Germany. "Die 21 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Fachgebieten

sind das Herz und der Motor von Superbrands Germany. Sie werden dafür Sorge

tragen, dass die Bewertung der nominierten Marken unabhängig und ausgewogen

vollzogen wird", so Wiszkidenszky.