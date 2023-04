Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 9. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 1. Quartal 2023:- Ende der starken Preisrückgänge: Nur noch in 4 von 14 untersuchten Großstädtensinken die Angebotspreise von Bestandswohnungen im Vergleich zum Vorquartal- 4 Städte sogar mit steigenden Preisen, darunter Berlin (+2 Prozent) - in denweiteren Metropolen stagniert das Preisniveau- Weiterhin leichte Preiskorrekturen in Frankfurt (-1 Prozent), Stuttgart undDüsseldorf (je -2 Prozent)- Ruhrgebiet im Aufschwung: Stärkste Anstiege in Essen (+5 Prozent) und Dortmund(+3 Prozent)Ein Jahrzehnt lang stiegen die Immobilienpreise sehr stark an, ehe sie letztesJahr erstmals wieder sanken und sich nun allmählich einpendeln. Dasverdeutlichen die aktuellen Angebotspreise von Bestandswohnungen aus demimmowelt Preiskompass. Dafür wurden auf immowelt.de angebotene Bestandswohnungen(75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) untersucht. ZwischenDezember 2022 und März 2023 sind die Angebotspreise von Bestandswohnungen nurnoch in 4 von 14 untersuchten Großstädten gesunken. In 4 Städten haben sich dieKaufpreise sogar wieder leicht verteuert, in den übrigen 6 Städten ist dasPreisniveau stabil geblieben. Die nachlassende Dynamik wird beim Blick auf dieVorquartale deutlich: Im 4. Quartal 2022 sind die Angebotspreise noch in allen14 Städten gesunken. Auch im 3. Quartal 2022 verzeichneten noch alleuntersuchten Großstädte rückläufige Kaufpreise. Zum Teil sind die Preiseinnerhalb eines Quartals um 5 Prozent eingebrochen. In den vergangenen dreiMonaten beträgt der maximale Rückgang dagegen nur noch 2 Prozent.Ein möglicher Grund für die Stabilisierung der Kaufpreise ist die gleichzeitigeStabilisierung des Zinsniveaus. Hinzu kommt, dass die Nachfrage im vergangenenJahr zwar zurückgegangen ist, sich aber inzwischen ebenfalls stabilisiert hat.Käufer ohne viel Eigenkapital suchen Alternativen im Umland der Großstädte odernehmen Abstriche beim Wohnstandard hin. Für Investoren mit viel Eigenkapitalkann sich trotz gestiegener Zinsen der Kauf aufgrund der weiter steigendenMieten lohnen. Ein weiteres Plus: Die Zahl der Angebote auf dem freien Markt unddamit die Auswahl haben sich erhöht, während die Konkurrenz deutlich geringerist als zur Niedrigzinsphase.Stabile Preise in Metropolen - Ausnahme BerlinAuch in den vier Millionenstädten kam es zuletzt zu keinen weiterenPreisrückgängen, wenngleich die Preise deutlich niedriger sind als vor einemJahr. So blieben die Angebotspreise im 1. Quartal in München, Hamburg und Kölnnahezu stabil. Am teuersten ist nach wie vor die bayerische Landeshauptstadt: