Bocholt (ots) - Die Deutschen setzen mehr und mehr auf erneuerbare Energien und

möchten damit ihren eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Voll im Trend sind

Balkonkraftwerke - günstig in der Anschaffung, vom Gesetzgeber gefördert und für

Mietwohnungen geeignet, lassen sich damit die Stromkosten effektiv senken. Wir

beantworten die wichtigsten Fragen zu den kleinen, ertragreichen Energieanlagen.



Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk?





Ein Balkonkraftwerk erzeugt Strom aus Sonnenenergie und speist diesen direkt inseigene Stromnetz ein. Mit den Solarmodulen am Balkon, an der Hauswand, im Gartenoder auf dem Garagendach kann man den eigenen Stromverbrauch reduzieren und solangfristig Geld sparen. Außerdem leistet man einen Beitrag zum Klimaschutz, dader Strom aus erneuerbaren Energien stammt und somit keine CO2-Emissionenverursacht.Der erzeugte Strom will sofort verbraucht werden, es gibt keinenZwischenspeicher. Aber gerade Dauerverbraucher wie der Monitor im Homeoffice,Kühl- und Gefriergeräte, der WLAN-Router oder Geräte im Standby laufen währendder Sonnenstunden bestenfalls kostenneutral. Bis zu 600 Watt Peak (Wp) sinderlaubt.Welche Komponenten benötige ich?Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus ein oder zwei Solarmodulen undeinem Wechselrichter. Die Solarmodule fangen die Sonnenstrahlen auf und wandelnsie in Gleichstrom um. Der Wechselrichter macht den Gleichstrom zu Wechselstrom,der dann in den eigenen Stromkreislauf eingespeist werden kann. Voraussetzungist ein Stromzähler mit sogenannter Rücklaufsperre. Mittlerweile sind vernetzteWechselrichter erhältlich, die beispielsweise über WLAN die eingespeiste Mengean Strom an eine App übermitteln.Wie wird ein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen?Ein Balkonkraftwerk lässt sich relativ einfach auch von Laien anschließen.Zunächst wird das Solarmodul befestigt - online finden sich zu den Solarmodulenpassende Halterungen für Hauswände, für Balkongeländer und zum Aufstellen imGarten oder auf Garagendächern. Anschließend wird der Wechselrichter an daseigene Stromnetz angeschlossen. In der Regel geht das über eine normaleSchuKo-Steckdose, bei der Anmeldung beim örtlichen Stromversorger helfen meistdie Anbieter. Ab dem zweiten Stock aufwärts dürfen nur sogenannte Leichtmoduleohne Glas angebracht werden.Geht das auch, wenn ich zur Miete wohne?Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, die Zustimmung des Vermieters einzuholen.Außerdem sollte man darauf achten, dass das Solarmodul so befestigt wird, dass