Agentur Media Plan mit neuem Corporate Look und Website auf internationalem Kurs (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Mit dem Launch ihrer neuen Website im April 2023 setzt die

Agentur Media Plan ein klares digitales Zeichen und unterstreicht die in den

letzten Monaten vorangetriebene strategische Expansion als internationaler

Omnichannel-Partner. Gründer und CEO Frank Lankers sieht die Zukunft im

Zusammenspiel von datenbasierten Fakten, menschlicher Expertise und einer

starken globalen Vernetzung.



2022 hat Media Plan mit einem starken Bruttovolumen abgeschlossen und begleitet

auch 2023 neben langjährigen erfolgreichen Partnern viele neue Branchenplayer

als 360° -Agentur für Omnichannel-Kampagnen. Zum Launch der neuen

Corporate-Website ( http://www.media-plan.de ) beschreibt CEO Frank Lankers den

Zukunftsweg des 1994 von ihm gegründeten Unternehmens, zu dem auch die Berliner

Social Commerce-Agentur Swipe You Up ( http://www.swipeyup.com ) sowie die auf

SEA und Social Media spezialisierten Marketer von adtraffic (

http://www.adtraffic.de ) gehören: "Durch den engen und vertrauensvollen

Austausch mit unseren Kunden, wir nennen sie Partner, konnten wir bereits

frühzeitig auf Veränderungen und Bedürfnisse des Marktes reagieren. In unserem

Team mit rund 100 Expertinnen und Experten haben wir gemeinsam die wichtigsten

internationalen Trends analysiert und in unseren 360° -Ansatz für unsere Partner

integriert. 2023 ist das Chancenjahr eines neuen dynamischen Zusammenspiels von

datenbasierten Fakten und menschlicher Expertise. Denn es ist absolut klar, dass

die Zeit des reinen Kampagnenmanagements definitiv vorbei ist. Wer daran

festhält, wird auf dem Zukunftsweg scheitern."