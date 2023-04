Für schnelleres Wachstum im Ladeinfrastruktur-Markt EnBW-Tochter ChargeHere ernennt Dr. Sylvie Römer zur zweiten Geschäftsführerin (FOTO)

Stuttgart (ots) - Unternehmen will Ladepunkte in Betrieben und Wohngebäuden

weiter ausbauen



ChargeHere hat sich in der Geschäftsleitung verstärkt. Seit April ist Dr. Sylvie

Römer als zweite Geschäftsführerin beim Anbieter von Multi-Ladepunkt-Lösungen

für Unternehmen und Mehrfamilienhäuser tätig. Sie bildet mit dem bisherigen

alleinigen CEO Konrad Benze eine Doppelspitze. Römer verantwortet die Bereiche

Marketing, Vertrieb sowie Produktentwicklung und soll das Tochterunternehmen der

EnBW, eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa, auf seinem

Wachstumskurs unterstützen.



Die erfahrene Führungskraft bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen

Elektromobilität und Mobilitätslösungen mit. Sie kommt von der

Unternehmensberatung Horváth & Partners, für die sie mehr als 16 Jahre in

führenden Positionen tätig war. Dabei baute sie umfassende Kenntnisse in den

Bereichen Strategie, Vertrieb und Betrieb von E-Mobilitätslösungen sowie

Ladeinfrastruktur auf. Dazu gehört insbesondere die Entwicklung neuer

Geschäftsmodelle für E-Mobilitätsanbieter und der Ausbau von Ladenetzen. Zuvor

hat Römer an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Bereich Marketing

promoviert.