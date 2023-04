Vereint für eine nachhaltige Finanzbranche die Bayerische tritt dem German Sustainability Network bei (FOTO)

München (ots) - Versichern, Vorsorgen, Verantwortung übernehmen: Als ein Treiber

des nachhaltigen Wandels in der Assekuranz bildet die Versicherungsgruppe die

Bayerische fortan Teil der großen Nachhaltigkeits-Brancheninitiative German

Sustainability Network (GSN) der V.E.R.S. Leipzig GmbH. Hand in Hand mit über 85

renommierten Branchenakteuren macht sich die Versicherungsgruppe dafür stark,

dass Finanzdienstleister die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft

proaktiv mitgestalten.



Das German Sustainability Network (gsn-fsi.de) schafft eine Plattform, um das

Thema Nachhaltigkeit branchenweit und ganzheitlich zu diskutieren und

voranzutreiben. Entlang folgender zehn Fokusbereiche stellt das GSN Wissen

bereit, liefert Impulse und ermöglicht einen branchenweite Austausch: Beratung &

Vertrieb, Compliance, HR & Leadership, IT, Kapitalanlage, Kommunikation &

Berichterstattung, Produktentwicklung & Underwriting, Risikomanagement,

Schadenmanagement und Unternehmensinfrastruktur.