WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben rund 4000 Menschen weniger als im Jahr 2021 einen Ausbildungsvertrag in der Pflege abgeschlossen. Das sei nach - allerdings vorläufigen - Zahlen ein Rückgang um sieben Prozent, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag. Während im Jahr 2021 noch 56 300 neue Ausbildungsverträge in der Pflege abgeschlossen wurden, waren es 2022 nur 52 300. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 146 500 Menschen in der Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfrau beziehungsweise des Pflegefachmanns.

Der Frauenanteil der Auszubildenden lag den Angaben zufolge bei 76 Prozent. Unter den neuen Auszubildenden des vergangenen Jahres waren 13 500 Männer und 38 800 Frauen.