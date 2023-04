Zahl der Existenzgründungen sinkt um 57.000 auf 550.000 im Jahr 2022

Frankfurt am Main (ots) -



- Rückgang bei Nebenerwerbsgründungen stärker als bei Vollerwerbsgründungen

- Gründerinnen und Gründer starten meist mit neuen Unternehmen, Übernahmen

bleiben selten

- Arbeitgeberanteil steigt deutlich auf 34 %



Die Gründungstätigkeit in Deutschland hat 2022 einen Dämpfer erhalten, wie eine

Vorabauswertung des repräsentativen KfW-Gründungsmonitors zeigt. Mit 550.000

Existenzgründungen gingen ca. 57.000 Personen weniger als 2021 den Schritt in

die Selbständigkeit. Das entspricht einem Rückgang von 9% gegenüber dem Vorjahr.

Die Gründungstätigkeit hat sich sowohl im Voll- als auch im Nebenerwerb

verringert: Die Zahl der Vollerwerbsgründungen sank auf 222.000, das sind 14.000

(-6%) weniger als 2021. Noch stärker ist der Rückgang bei den

Nebenerwerbsgründungen, die um 43.000 auf 328.000 sanken (-12%). Die

Gründungsquote ging auf 108 Gründungen je 10.000 Menschen im Alter von 18-64

Jahren zurück (2021: 119).