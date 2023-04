iMetal Resources kündigt Beginn der Bohrungen im Projekt Gowganda West an

VANCOUVER, British Columbia – 4. April 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass in seinem Projekt Gowganda West, das sich im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi befindet, Bohrungen eingeleitet wurden. Vorrangiges Ziel dieser Bohrungen ist es, die Mineralisierungszonen, die während des Winterprogramms 2022 entdeckt wurden und sich unmittelbar an der gemeinsamen Grenze mit Aris Mining Corp. und dessen Lagerstätte Juby im Nordwesten befinden, genauer zu definieren.

President & CEO Saf Dhillon erklärt: „Es erfüllt uns mit großer Genugtuung, dass in unserem Vorzeigeprojekt Gowganda West wieder Bohrungen stattfinden. Die goldmineralisierten Entwicklungszüge, die sich an unserer gemeinsamen Grenze mit Aris Mining erstrecken, machen diese Kampagne im Rahmen unserer Bemühungen zum weiteren Ausbau unseres Projekts äußerst interessant.“

Das Unternehmen hat die Firma Laframboise Drilling Inc. aus Earlton (Ontario) mit den aktuellen Bohrungen bei Gowganda West beauftragt. Der Zugang zum Konzessionsgebiet wurde erschlossen und die Bohrungen wurden am 27. März 2023 eingeleitet. Neben der Fokussierung auf die Goldtrends im Nordwesten werden im Rahmen dieser Bohrphase auch Bereiche, aus denen hochgradige Schürfproben gewonnen, aber nicht genauer untersucht wurden, sowie die anhand der VTEM-Flugmessung 2019 ermittelten Ziele, erkundet.

Gowganda West ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das rund 100 Kilometer süd-südöstlich der Stadt Timmins in Ontario gelegen ist und an das von der Firma Aris Mining bearbeitete Projekt Juby grenzt, das dem Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünsteingürtels Abitibi mit seinen Goldvorkommen zugeordnet ist. Außerdem grenzt es an das Projekt Knight, das im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen den Firmen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle Mines Ltd. betrieben wird. iMetal hat im Herbst 2022 ein 2611 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm abgeschlossen, in dessen Zuge ein neuer Goldtrend durchteuft wurde. Aus dem Konzessionsgebiet wurden zudem Schürfproben mit einem Goldgehalt von mehreren Unzen aus Trends gewonnen, die noch nicht durch Bohrungen erkundet wurden.