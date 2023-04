Golden Independence treibt Genehmigungsverfahren für das Projekt Independence in Nevada voran

Vancouver, British Columbia – 4. April 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB:GIDMF, FWB:6NNA) (das „Unternehmen“ oder „Golden Independence“) freut sich, ein Update zu den laufenden Genehmigungsaktivitäten für sein in der Erschließungsphase befindliches Projekt Independence in Nevada zu geben. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmen mit der Firma Westland Resources aus Reno (Nevada) zusammengearbeitet, um die für die Genehmigung eines kostengünstigen Goldtagebaubetriebs mit Haufenlaugung erforderlichen Umweltstudien voranzutreiben. Das Unternehmen absolvierte grundlegende biologische Umweltstudien, darunter Studien zur Flora/Fauna und zur Tierwelt des Projektgebiets sowie biologische Messungen für die Wasserleitung und die Übertragungsleitung (d.h. den Infrastrukturkorridor), ebenso wie Studien zur Materialcharakterisierung für die Klassifizierung von Erz und Abfallgestein, einschließlich Feuchtigkeitszellentests und petrographische Untersuchungen oder Elektronenmikroskopie. Das Unternehmen und seine Berater bereiten nun die zusammenfassenden Abschlussberichte vor, um sie dem Nevada Bureau of Land Management (BLM) und der Nevada Division of Environmental Protection (NDEP) vorzulegen.