Jetzt auch in Bayern Dienstrad-Leasing für Tarifangestellte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie

Oldenburg (ots) - Pünktlich zum Start in die neue Fahrradsaison ermöglichen nun

auch die IG Metall Bayern und der Arbeitgeberverband bayme vbm ihren

Angestellten das Dienstrad-Leasing per Gehaltsumwandlung. Damit setzt sich der

Trend aus dem Jahr 2022 weiter fort und noch mehr Tarifangestellte können von

den Vorzügen des Dienstrad-Leasings profitieren. In Zeiten des Fachkräftemangels

und der dringend notwendigen Mobilitätswende ist das Interesse an einem

umweltfreundlichen Dienstrad deutschlandweit weiterhin groß. "Aus Erfahrung

wissen wir, dass ein Dienstrad-Leasing zu den attraktivsten Mitarbeiter-Benefits

zählt. Das erkennen auch immer mehr Gewerkschaften. Wir freuen uns für die

Tarifangestellten in Bayern und unterstützen tarifgebundene Unternehmen gerne

bei der Umsetzung des Dienstrad-Leasings", erläutert Kerstin Tewer,

Geschäftsführerin von mein-dienstrad.de.



Rund 845.000 Beschäftigte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie

profitieren