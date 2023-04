Heiko Hauser Vertrauen ist Währung der Finanzberatung

Kassel (ots) -



- Neuer Plansecur-Chef setzt auf Vertrauen und Verantwortung als Firmenstrategie

- Heiko Hauser: "Mit der Übernahme eines Beratungsmandats übernehmen wir die

Verantwortung für die finanzielle Absicherung des Kunden ein ganzes Leben

lang."



"In einer Zeit der digitalen Plattformen, der Robo-Advisor, der FinTechs und der

Speed Education per Videoclips stellt Vertrauen die wichtigste Währung in der

Finanzberatung dar", ist Heiko Hauser, neuer Geschäftsführer der

Finanzberatungsgruppe Plansecur, fest überzeugt. Als bedeutendste Grundlage für

das Vertrauen von Kundenseite stuft er auf der Beraterseite die Verantwortung

ein. "Der Kunde muss sicher sein können, dass er die gemessen an seinen

Anforderungen und Möglichkeiten beste Finanzberatung erhält, und wir müssen

dieser Verantwortung dauerhaft gerecht werden", stellt Heiko Hauser klar. Daher

erklärt der neue Plansecur-Chef Vertrauen und Verantwortung zu den beiden

tragenden Säulen seiner Unternehmensstrategie. "Da Plansecur seit jeher auf

langfristige Kundenbeziehungen setzt, sind wir auf diese strategische

Ausrichtung bereits bestens vorbereitet", sagt Heiko Hauser.