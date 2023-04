U.S. Polo Assn. präsentiert Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023

WEST PALM BEACH, FL / ACCESSWIRE / 4. April 2023 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), hat ihre kultige, vom Polosport inspirierte Kollektion für Frühjahr/Sommer 2023 vorgestellt. Das Fotoshooting zu diesem Anlass fand im historischen Santa Barbara (Kalifornien) statt, das für sein spektakuläres Wetter, die wunderschönen Weinberge, die romantischen, mediterran inspirierten Kulissen und die dramatischen Sonnenuntergänge in Mittelkalifornien bekannt ist.

Zugehöriges Bild

Die Kollektion von U.S. Polo Assn. für Frühjahr/Sommer 2023 steht für die Frische und die Lebendigkeit, die mit den bevorstehenden Jahreszeiten einhergehen. Vor dieser wunderschönen Kulisse in Santa Barbara werden von der Sonne gebleichte Pastelltöne mit strukturierten Leinen kombiniert und unter dem goldenen Sonnenschein der Pazifikküste abgelichtet. Üppige Rosengärten, verschlungene Pfade und malerische Ausblicke setzen die weichen Silhouetten der Kleider von U.S. Polo Assn. der Saison in Szene. Vervollständigt werden die Outfits mit weichen Pullovern. Farbenfrohe Polohemden werden perfekt mit klassischen Jeans gepaart, die nie aus der Mode kommen, zusammen mit herausstechenden Accessoires wie stilvollen Taschen und Wendebeuteln, modischem Schuhwerk und trendigen Brillen, um einen Look zu kreieren, der dem warmen Wetter würdig ist.

„Für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 von U.S. Polo Assn. war unser Designteam besonders von der Textur der Stoffe der Saison inspiriert, vor allem von Leinen und Leinen-Baumwoll-Mischungen; denn diese natürlichen Stoffe sorgen selbst bei warmen Temperaturen für ein Frische- und Komfortgefühl und sehen dabei noch großartig aus“, so Brian Kaminer, SVP of Brand and Product bei U.S. Polo Assn. „Atemberaubende Farben - von Pastellfarben bis hin zu leuchtenden Tönen - gehören immer zum klassischen, amerikanischen Stil unserer Marke und passen perfekt zu den Trends dieser Saison, um diese coole, kalifornische Küstenatmosphäre zu vermitteln.“