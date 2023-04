--------------------------------------------------------------

https://ots.de/LE7BxI

Dortmund (ots) - Mit zwei besonders leistungsstarken Budgetlösungen setzt die

Continentale aktuell Maßstäbe in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV).

Zusätzlich zum etablierten Einsteigertarif ConCEPT Choose sind ab sofort die

Tarife Choose More und Choose Max erhältlich. So können Unternehmen für ihre

Mitarbeiter jetzt ein jährliches Gesundheitsbudget bis zu 1.600 Euro wählen. Das

ist das derzeit höchste Budget am Markt.





Passende Absicherung dank maximaler WahlfreiheitDie nun erweiterte Tariflinie Choose ermöglicht maximale Wahlfreiheit. "Leichtverständliche Budgettarife sind in der bKV stark gefragt. Vom Einsteiger- biszum Maximaltarif haben unsere Vertriebspartner jetzt für jedes Unternehmen undfür jeden Mitarbeiter eine passende Absicherung parat", sagt Dr. HelmutHofmeier, Vorstand Kranken der Continentale Versicherung.Vor allem zeichnen sich die neuen Tarife auch durch ein hohes Leistungsniveauaus. Choose More und Choose Max erstatten unter anderem die Kosten fürumfangreiche Vorsorgeuntersuchungen sowie für Heil- und Hilfsmittel. Außerdemlassen sich weitere ambulante, stationäre und zahnärztliche Leistungen umfassendbetrieblich absichern.Keine Begrenzungen für einzelne LeistungspositionenBei Choose Max gibt es keine Sublimits. Das heißt, sämtliche Begrenzungeneinzelner Leistungspositionen, wie zum Beispiel bei Sehhilfen oderZahnprophylaxe, entfallen. "So können Mitarbeiter ihre Gesundheit nochindividueller fördern als bisher", erläutert Dr. Hofmeier den Vorteil.Extra-Budget bei anerkanntem ArbeitsunfallBesonders wertvoll ist Choose Max auch bei einem Arbeitsunfall. Dann ist einegute medizinische Versorgung das A und O. Deshalb steigt in diesem Fall dasBudget um die Höhe des gewählten Grundbudgets - und das sogar für zweiKalenderjahre. Das Extra-Budget lässt sich frei für alle tariflichen Leistungenverwenden. Der Mitarbeiter kann das zusätzliche Budget außerdem komplettaufbrauchen, ohne dass dies den Budget-Bonus beeinflusst.Budget-Bonus einzigartig am MarktDer Budget-Bonus ist eine Besonderheit: Nimmt der Arbeitnehmer in einem Jahrkeine Tarifleistungen in Anspruch, kann er jeweils 10 Prozent seinesGesundheitsbudgets ansparen, maximal 5 Jahre lang. Er baut somit sein Budget umbis zu 50 Prozent aus. Das Bonusprogramm der Continentale ist weiterhineinzigartig am Markt.Digitale Beratung bis zum AbschlussWeitere Pluspunkte: Über die unabhängige Xempus-Plattform können Vermittler biszum Abschluss digital beraten. Ein spezialisiertes Vertriebsteam derContinentale unterstützt Vermittler und Firmenkunden von der Planung der bKV biszu deren Umsetzung.Freie Vermittler erhalten speziell für sie aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/concept-choose .Über die Continentale Krankenversicherung a.G.Die Continentale Krankenversicherung a.G. ist die Muttergesellschaft desContinentale Versicherungsverbundes. Sie ist ein Versicherungsverein aufGegenseitigkeit. Dank dieser Rechtsform ist die Continentale geschützt gegenÜbernahmen und in ihren Entscheidungen unabhängig von Aktionärsinteressen.Anhänger der Naturheilkunde gründeten die Gesellschaft 1926. Sitz desUnternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Krankenversicherung a.G. die Verträge von rund1,3 Millionen versicherten Personen und erzielt Beitragseinnahmen von rund 1,8Milliarden Euro. Damit gehört sie zu den zehn größten privatenKrankenversicherern Deutschlands. Ihr Kerngeschäft ist die Vollversicherung. Inder Zusatzversicherung bietet sie ein breites Produktspektrum in allenwesentlichen Leistungsbereichen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de .