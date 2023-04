Victoria Gold veröffentlicht Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für 2022

"Wir freuen uns, unseren ersten ESG-Bericht vorstellen zu können, der klare Informationen und Transparenz in Bezug auf die wichtigsten Nachhaltigkeits- und Leistungskennzahlen bietet", sagte John McConnell, President und CEO. "Wir sind in einer der besten nordamerikanischen Bergbauregionen tätig, verfügen über eine lange Lebensdauer der Minen und starke ESG-Kennzahlen und haben eine großartige Geschichte zu erzählen - und wir fangen gerade erst an.

Zu den wichtigsten ESG-Kennzahlen für die Eagle-Goldmine von Victoria Gold im Jahr 2022 gehören:

- Erster ESG-Jahresbericht - hier klicken auch auf unserer Website unter www.vgcx.com verfügbar

- Empfänger des E.A. Scholz Award for Excellence in Mining Development

- Starke Leistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit mit einer niedrigen Unfallhäufigkeit von 0,13 %.

- Victoria ist der größte private Arbeitgeber in Yukon, was das Unternehmen zu einem bedeutenden sozioökonomischen Faktor macht, da durchschnittlich 38 % der Beschäftigten vor Ort arbeiten. Das Unternehmen leistete einen Beitrag in Höhe von 17 Mio. USD in Form von direkten Löhnen und Sozialleistungen für seine Mitarbeiter in Yukon.

- Victoria hat im Jahr 2022 Waren und Dienstleistungen im Wert von 123 Millionen Dollar von Anbietern aus Yukon bezogen, was 62 % aller Waren und Dienstleistungen entspricht.

- Treibhausgasintensität von 0,37 (Scope 1+2 MTCO2E/Unze Gold)

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.