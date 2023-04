KI-gestütztes CAD-Designstudio Toggle3D von Nextech3D.ai erreicht 10-fache Reduktion der Dateigröße und öffnet die Plattform damit für neue Großkunden

Toronto (Ontario, Kanada), den 4. April 2023 / IRW-Press / - Nextech3D.AI (früher „Nextech AR Solutions Corp.“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich bekannt zu geben, dass Toggle3D die Konvertierungsleistung seines CAD-zu-Poly-Importers um mehr als das Zehnfache gesteigert hat und nun in der Lage ist, Fertigungsdateien mit einer Größe von über 1.000 MB zu konvertieren.

Diese neuen Funktionen ermöglichen es dem Unternehmen, neue Umsatzmöglichkeiten für Hersteller auf Unternehmensebene zu erschließen, die ihre CAD-Dateien für die Nutzung im Internet freigeben möchten. Toggle3D ermöglicht die Konvertierung, Texturierung, Anpassung und gemeinsame Nutzung von 3D-Modellen höchster Qualität und in großem Maßstab unter Anwendung von CAD-Dateien und schafft eine branchenführende Lösung für den CGI-Markt im Wert von 160 Milliarden USD.

Seit der Einführung der Betaversion hat Toggle3D.ai eine Vielzahl an Nutzern wie Designer, Entwickler, 3D-Künstler, Unternehmer sowie Kreative angezogen und innerhalb von zwei Monaten über 1.000 Nutzer auf der Plattform erreicht. Die rasche Akzeptanz dieser Technologie setzt sich fort, da sie inzwischen über 1.300 neue Nutzer hat und Toggle3D.ai auf dem globalen Markt für CGI-Anwendungssoftware mit einem geschätzten Wert von 160 Milliarden USD eine führende Rolle einnehmen wird.

Durch die Anwendung bahnbrechender KI hat Toggle3D seine Fähigkeiten hinsichtlich der Konvertierung großer Fertigungsdateien um das Zehnfache verbessert. Bis dato konnte die Plattform mit dem Pro Plan Dateigrößen von bis zu 75 MB konvertieren, doch nun wurde eine Lösung auf Unternehmensebene getestet, mit der Dateien konvertiert werden können, die mehr als zehnmal so groß sind wie die bestehende Grenze.

Mit dem neuen Unternehmenspaket wird der Konverter vor Ort so eingerichtet, dass Firmenkunden ihre CAD-Dateien direkt von ihren Systemen auf sichere und effiziente Weise in den Toggle3D-Konverter hochladen können. Sobald die Datei in den Konverter hochgeladen wurde, startet das System den Prozess der Netzgenerierung. Die Software analysiert die CAD-Datei, extrahiert die Teile und erstellt für jedes Teil viereckige Netze.