Rekordjahr für Lotto Hessen / 6aus49, Eurojackpot und Rubbellose beliebteste Produkte / Hessen gewinnen 410 Millionen Euro / Gemeinwesen profitiert mit 147 Millionen Euro /

Wiesbaden (ots) - Die Tippfreude der Hessinnen und Hessen ist ungebrochen: Mit745,1 Millionen Euro setzten sie im vergangenen Jahr mehr denn je für ihrLottoglück ein - Rekord in fast 75 Jahren Lotto Hessen. Dabei flossen mehr als410 Millionen Euro an die hessischen Gewinnerinnen und Gewinner zurück, 13 davonwurden zu Millionären. Spitzenwert für 2022: 45 Millionen Euro. Nicht allelösten ihre Gewinne dagegen ein, in der Summe rund 2,5 Millionen Euro wartetenvergeblich auf Abholung. Wichtigste Säule mit 80 Prozent des Umsatzes bleibendie Lotto-Verkaufsstellen im Land, doch auch das Tippen online legte 2022 erneutdeutlich zu. Das Gemeinwohl profitierte mit 147,1 Millionen Euro von denSpieleinsätzen 2022."Lotto Hessen kann auf das beste Geschäftsjahr in der fast 75-jährigenGeschichte des Unternehmens zurückblicken; mit einem Umsatz in Höhe von 745,1Millionen Euro wurde ein Rekordwert erzielt, der sogar den bisher höchsten Wertaus dem Jahr 2020 noch um 10,4 Millionen Euro übertrifft", erklärte derGeschäftsführer der Lotto Hessen GmbH , Martin Blach , bei der Vorlage derZahlen im Rahmen der heutigen Jahrespressekonferenz in Wiesbaden. Zehn Jahrezuvor, 2012, lagen die Umsätze noch bei 537 Millionen Euro. Knapp die Hälfte,nämlich 43 Prozent des Jahresumsatzes 2022, beruht nach wie vor auf demTraditionsprodukt Lotto 6aus49 (321,6 Mio. Euro), das jedoch 2,1 Prozent Umsatzeinbüßte. Große Gewinnerin war die 2012 eingeführte, europäisch von 18 Nationengemeinsam angebotene Lotterie Eurojackpot, die Lotto Hessen 180,6 Millionen Euro(Vj.: 137,1 Mio. Euro) einbrachte, ein Plus von 31,7 Prozent. "Dazu beigetragenhat ganz sicher unsere im letzten Jahr durchgeführte Erhöhung desMaximaljackpots von 90 auf 120 Millionen Euro, der 2022 gleich an dreiZiehungstagen ausgespielt wurde, außerdem die Einführung der zweiten Ziehung amDienstag", so der stellvertretende Geschäftsführer, Alexander Sausmikat . AufPlatz drei behauptete sich die Sofortlotterie mit ihren Rubellosen undOnline-Games, die nach Jahren stetigen Wachstums erstmals ein Minus von 11,4Prozent hinnehmen musste und 81,9 Millionen Euro erreichte (Vj.: 92,4 Mio.Euro). Im Pandemiejahr 2021 konnte die Sofortlotterie von geschlossenen Läden imWett- und Spielbankenbereich profitieren und überproportional wachsen - einEffekt, der sich 2022 wieder nivellierte. Statistisch gesehen setzte 2022 jederhessische Einwohner 118 Euro bei Lotto Hessen ein (Vj. 116).Hessen gewinnen 410 Millionen Euro25,2 Millionen Mal wurde in Hessen über das Jahr hinweg ein Gewinn erzielt,darunter waren 13 Millionenbeträge. "Auch die insgesamt ausgezahlte Gewinnsummekann sich sehen lassen, die Hessinnen und Hessen gewannen in Summe mehr als 410