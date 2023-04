JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Mit Blick auf die Anlagekriterien Kriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung gebe es für Lebensversicherer und Sachversicherer unterschiedliche Schwerpunkte zu beachten, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Während Lebensversicherer die entsprechenden Kriterien im Anlagegeschäft umsetzen müssten, stünden bei den Sachversicherern Umweltaspekte im Vordergrund. Munich Re sei in dieser Hinsicht gut positioniert./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 06:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 324,7EUR gehandelt.



