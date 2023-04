Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Angesichts steigender Mietpreise und weiterhin hoher Baukostensind immer mehr Menschen am Kauf einer Bestandsimmobilie interessiert - dochauch hier muss der Kaufpreis angesichts der gestiegenen Zinsen passen.Gleichzeitig sinkt jedoch auch vielerorts das Vertrauen in Makler und ihreAngebote. Nicht so bei der Hamburgerin Andrea von Harten, die sich nach ihrerZeit als Marineoffizierin bei der Bundeswehr innerhalb kürzester Zeit als eineder gefragtesten Immobilienmaklerinnen der Hansestadt etabliert hat. Hiererfahren Sie, was ihr Erfolgsgeheimnis ist, auf welche Weise sie sowohl Käufernals auch Eigentümern hilft und wie ihr der rasche Aufstieg gelang.Stabilität der monatlichen Kosten, langfristige Möglichkeiten der Geldanlage undgrößtmögliche Unabhängigkeit in unsicheren Zeiten für Mieter - es gibt etlicheGründe, die 2023 für den Kauf einer Bestandsimmobilie sprechen. Gleichzeitigsind auch Eigentümer zunehmend daran interessiert, einige ihrer Objekte zuveräußern. Sie alle teilen sich jedoch die gleichen Probleme: Während sieeinerseits nicht über das nötige Know-how verfügen, um ihr Vorhaben inEigenregie abzuwickeln, ist andererseits auch die Zusammenarbeit mitImmobilienmaklern immer seltener von Erfolg gekrönt. Zu schwerfällig undlückenhaft gestaltet sich die Zusammenarbeit mit vielen der unerfahrenenAnbieter - auch an Ortskenntnis, Leidenschaft und Engagement fehlt es ihnen oft."Mittlerweile macht die Nachlässigkeit vieler Makler die Runde. So ist es keinWunder, dass immer mehr Menschen zögerlich agieren - schließlich müssen sie imschlimmsten Fall erhebliche Verluste befürchten", schildert Andrea von Harten."Ich kann derartige Bedenken gut verstehen, weshalb ich die Probleme der Branchevon Anfang an gründlich unter die Lupe genommen und alles daran gesetzt habe,sie zu lösen. Für mich ist es ein persönliches Anliegen, sowohl Käufern als auchEigentümern bei jedem einzelnen Aspekt ihrer Geschäfte unter die Arme zu greifen- und ihnen damit ausnahmslos die bestmöglichen Ergebnisse zu verschaffen", fügtdie Immobilienexpertin hinzu. Schon während ihrer Zeit als Marineoffizierin beider Bundeswehr war Andrea von Harten regelmäßig an der Sanierung von Häusern undWohnungen beteiligt und konnte als Social-Media-Managerin erste Erfahrungen imUmgang mit den sozialen Medien als Werbe-Tool sammeln. Auf dieser Grundlagewechselte sie nach Ende ihrer Dienstzeit in die Immobilienbranche und bildetesich in Ergänzung zu ihrem bereits abgeschlossenen BWL-Studium umfassend weiter.