Scorpion Therapeutics und Pierre Fabre verkünden Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von STX-721 und STX-241 für Patienten mit Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs mit EGFR-Mutation

Scorpion erhält 65 Millionen Dollar aus einer Vorauszahlung und dem Erreichen von kurzfristigen Meilensteinen und ist berechtigt, bis zu 553 Millionen Dollar an potenziellen Meilensteinen zu erhalten, plus Lizenzgebühren auf den Nettoproduktumsatz

Die Zusammenarbeit wird die Entwicklung von STX-721 und STX-241 in internationalen Schlüsselmärkten beschleunigen und die Mission von Scorpion und Pierre Fabre unterstützen, Patienten auf der ganzen Welt innovative Therapien zu ermöglichen

Scorpion behält die Rechte an STX-721 und STX-241 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan ; Pierre Fabre gewährt die Rechte in allen anderen Gebieten weltweit

BOSTON, Mass. und CASTRES, Frankreich, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Scorpion Therapeutics, Inc. („Scorpion"), ein bahnbrechendes Onkologieunternehmen, das mit seiner Precision-Oncology-2.0-Strategie die Grenzen der Präzisionsmedizin neu definiert, und Pierre Fabre, ein französischer Pharma- und Dermokosmetikkonzern, der in 120 Ländern vertreten ist, gaben heute eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung von STX-721 und STX-241 bekannt, zwei Kandidaten aus Scorpions Franchise hochselektiver Hemmstoffe der nächsten Generation für den mutierten epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor („EGFR") zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs („NSCLC"). Die von Scorpion entdeckten STX-721 und STX-241 sind potenziell branchenführende Inhibitoren von EGFR-Mutationen und eine wirksame Behandlungsoption für einen entstehenden und ungedeckten medizinischen Bedarf bei NSCLC. Im Rahmen der Vereinbarung wird Scorpion die klinische Entwicklung von STX-721 leiten und Pierre Fabre die klinische Entwicklung von STX-241. Scorpion wird die Vermarktungsrechte für STX-721 und STX-241 in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan behalten, und Pierre Fabre wird für die Vermarktungsaktivitäten in allen anderen Gebieten verantwortlich sein, wobei der Schwerpunkt auf Europa und China liegt.

„Unsere Aufgabe ist es, die nächste Generation von bahnbrechenden Therapien zu entwickeln und sie Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen", sagte Dr. Axel Hoos, Geschäftsführer von Scorpion. „Pierre Fabre ist der ideale Partner, um diese Vision voranzutreiben: ein globales Pharmaunternehmen mit einer soliden klinischen und kommerziellen Präsenz in Europa und Asien und einer Erfolgsbilanz im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Biotechnologieunternehmen, um innovative Krebsmedikamente zu entwickeln und zugänglich zu machen. Diese Partnerschaft soll dazu beitragen, die Reichweite unserer EGFR-Targeting-Programme zu vergrößern, sodass wir Patienten helfen können, die diese Behandlungen dringend benötigen, auch in Märkten wie China, wo voraussichtlich bis 2030 fast 50 % aller NSCLC-Fälle EGFR-mutiert sein werden.1