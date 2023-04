Metabolon bringt gezielte Panels für Gallensäuren und kurzkettige Fettsäuren auf den Markt, um das Verständnis des Mikrobioms und des Darmmetaboloms bei Gesundheit und Krankheit zu verbessern

Gezielte Metabolomik-Panels ermöglichen die absolute Quantifizierung wichtiger bioaktiver Intermediäre des Mikrobioms und der Gesundheit des Magen-Darm-Trakts

MORRISVILLE, N.C., April 4, 2023 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomics-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Forschung, Diagnostik, therapeutische Entwicklung und Präzisionsmedizin vorantreiben, gab heute die Markteinführung seiner gezielten Panels für Gallensäuren und kurzkettige Fettsäuren bekannt, mit denen mikrobiell gewonnene Metaboliten von biologischer Bedeutung gemessen werden, um Biomarker für die Vorhersage und Früherkennung von Krankheiten in Bereichen wie Onkologie, Neurologie, Leber, Diabetes, Magen-Darm und Darmgesundheit zu identifizieren.