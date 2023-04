Frankfurt am Main (ots) - Wohnen ist ein Grundbedürfnis und ist nicht

digitalisierbar. Baubranche und Politik sind sich einig, dass in Deutschland

schneller und mehr bezahlbarer Wohnraum für den gesamten Wohnlebenszyklus der

Menschen und Familien geschaffen werden muss. Die verlässliche und langfristige

Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum ist dabei ein essentieller Teil dieser

gesellschaftlichen Herausforderung.



Zudem suchen Anleger nach stabilen Anlage-Alternativen und rüsten im Segment der

Immobilien-Finanzierung auf.





Wir als HAGIM in Kooperation mit Lenwood Capital Group freuen uns, den aktuellenMarktanforderungen und Investoren-Wünschen mit einem exclusiven Real Estate DebtMulti-Anleger Fonds zu begegnen. Wohnimmobilien mit sozial-ökologischemCharakter stehen hierbei im klaren Fokus."Rendite, sozialer Fokus und eine gesellschaftliche Relevanz sind keine sichausschließenden Parameter, sondern erfreulicherweise für viele Versicherungenund Versorgungseinrichtungen ein etablierter Gleichklang auch imImmobilienbereich . Die positiven Rückmeldungen der interessierteninstitutionellen Anleger zeigen uns, dass eine Beimischung der Assetklasse inden strategischen Bestandsportfolios der Investoren als sinnhaft erachtet wird", so Michael van Riesen, Leiter Vertrieb bei der HAGIM.Der Fonds ist nun im Marketing und kann von Institutionellen Anlegern gezeichnetwerden. Hier(https://www.ha-gim.com/red-wohnen-multi-anleger-fonds-offen-fuer-zeichnung)finden Sie weitere Details zum Investment. Das Sales-Team von Michael van Riesenfreut sich, ihre Fragen zu beantworten.Über H&A Global Investment ManagementDie HAGIM ist ein stark wachsender und aktiver Asset Manager für institutionelleKapitalanleger mit hohen Ansprüchen. Investoren aus dem Bereich der Solvency Iund Solvency II Anleger können dabei insbesondere von den profunden CreditKompetenzen in liquiden und illiquiden Anlageklassen profitieren, die unsereMitarbeiter über Jahrzehnte bei erstklassigen, namhaften Arbeitgebern aninternationalen Finanzstandorten erworben haben. Diese Best-in-Class Kompetenzenwerden kontinuierlich ausgebaut und personell weiter verstärkt, auf der liquidenSeite zuletzt in den Segmenten Global Emerging Market Debt und China Credit.Auf der illiquiden Seite bieten wir Lösungen in den Anlageklassen Private Debtund Real Estate Debt an. Diese werden durch eine kundenspezifischeLösungsberatung der Einheit Portfolio Management Institutional Solutions (PMIS)mit ihrer proprietären Private Market Plattform begleitet und abgerundet. DasUnternehmen beschäftigt derzeit knapp 40 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurtund München und untersteht der Aufsicht der BaFin.Über LenwoodDas 2017 gegründete Unternehmen ist ein unabhängiger und Inhaber-geführterInvestment Manager, der institutionelles Kapital in Immobiliendarlehen imdeutschen Markt - überwiegend A-Standorte - sowie in attraktiven europäischenMetropolregionen allokiert. Hierbei investieren Anleger in mit Immobilien besicherte Darlehen über die gesamte Finanzierungsstruktur und weitestgehendalle Asset-Klassen hinweg. Dies können Senior-, Junior-, Mezzanine-, Whole Loan-oder auch Brückenfinanzierungen sein. Das Lenwood Team verfügt zusammen übermehr als 140 Jahre Branchenerfahrung und weist einen hervorragenden Track-Recordauf. Bisher mussten keine Ausfälle/ Workouts in den Portfolien der Lenwood-Fondsverzeichnet werden.