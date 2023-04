Xella bekennt sich zu einem ehrgeizigen, wissenschaftlich basierten CO2-Reduktionsziel (FOTO)

- Unternehmen veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für 2022



Die Xella Gruppe, einer der führenden europäischen Baustoffanbieter für

nachhaltige, effiziente und bezahlbare Wandlösungen, veröffentlicht heute ihren

Nachhaltigkeitsbericht 2022. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass

es seine CO2-Reduktionsziele für 2030 bei der Science Based Targets Initiative

zur Validierung eingereicht hat. Mit diesem Engagement will Xella sicherstellen,

dass der eingeschlagene Reduktionsweg, der auch die Emissionen der Lieferkette

berücksichtigt, mit dem von Klimawissenschaftlern anerkannten robusten Pfad zur

Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C (Pariser Abkommen)

übereinstimmt.



Die ESG-Strategie von Xella basiert auf drei Säulen: Reduzierung der

CO2-Emissionen in allen Geschäftsbereichen und entlang der gesamten

Wertschöpfungskette, Entwicklung der Kreislauffähigkeit der Materialien und

Gewährleistung eines sicheren, vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes. Der

aktuelle Nachhaltigkeitsbericht unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte

in allen drei Säulen der ESG-Strategie von Xella.