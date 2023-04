DXC Technology unterstützt die Kaf-Versicherung inn Ägypten mit digitalen Technologien

- Die Implementierung von DXC Assure Policy hilft dem am schnellsten wachsenden Versicherer von Ägypten, ein digitales Backbone für die Kernversicherungsabwicklung aufzubauen

KAIRO, Ägypten, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Kaf Insurance hat sich für DXC Technology (NYSE: DXC) entschieden, einem führenden Fortune-500-Anbieter für globale Technologie-Dienstleistungen, um seine digitale Transformation durch die Bereitstellung von Datenanalysen, Anwendungsentwicklung und DXC Assure Policy voranzutreiben, während das Unternehmen zum am schnellsten wachsenden Lebensversicherungsanbieter in Ägypten wird. Im Rahmen eines Zehnjahresvertrags wird DXC die Kaf in die Lage versetzen, ihren derzeit zwei Millionen Versicherungsnehmern und neuen Kunden ein nahtloses digitales Erlebnis zu bieten.

Das 2020 gegründete Unternehmen Kaf zielt darauf ab, der erste digitale End-to-End-Versicherungsanbieter in Ägypten zu sein. Kaf stellt die Kunden in den Mittelpunkt seiner Mission und arbeitet mit DXC zusammen, um die Zugänglichkeit von Versicherungen auf nationaler Ebene zu verbessern.

DXC Assure Policy, die modernisierte Version von DXCs integraler Software für Life and Group Business, wird das Rückgrat der zentralen Versicherungsverwaltung von Kaf bilden und Kaf in die Lage versetzen, seinen Kunden ein konsistentes und ganzheitliches digitales Versicherungserlebnis zu bieten. Die automatisierte Case-Management-Underwriting-Technologie wird es Kaf ermöglichen, Versicherungsprodukte sowohl mit Straight-Through- als auch mit Non-Straight-Through-Bearbeitung zu verkaufen, was die Kundenerfahrung beschleunigt und verbessert.

Im Rahmen des Vertrags nutzt Kaf DXC, um eine mobile App zu entwickeln, mit der Kunden ihre Policen, persönlichen Daten und den Status ihrer Ansprüche einfach verwalten sowie Produkte durchsuchen und kaufen können. DXC wird die App vollständig in das Kernversicherungssystem von Kaf integrieren, was Echtzeit-Datenanalysen zur Personalisierung von Versicherungsoptionen ermöglicht und ein 24/7-Online-Portal für rein digitale Dokumentation und Support bietet.