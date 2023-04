BioNTech – Nun wird der Fokus auf Krebs gelegt

Das deutsche Unternehmen BioNTech (NASDAQ: BNTX, WKN: A2PSR2, ISIN: US09075V1026) zeigt sich offensiv beim Ausbau seiner Pipeline von Krebstherapien. Vor knapp zwei Wochen fädelten die Mainzer einen millionenschweren Deal mit dem US-Krebsspezialisten OncoC4 ein, nun wird der nächste Mega-Abschluss aus der Firmenzentrale gemeldet. Diesmal ist es eine milliardenschwere Partnerschaft mit der chinesischen Biotechfirma DualityBio. Biontech sichert sich hier zwei potenzielle Krebsmittel zur Behandlung von Tumoren und zahlt dafür eine initiale Summe von 170 Mio. USD. Darin verbirgt sich der Anspruch auf erfolgsabhängige Zahlungen von potenziell über 1,5 Mrd. USD sowie gestaffelte Lizenzgebühren für künftige Produktumsätze.

Biontech erhält an den zwei Wirkstoffen die weltweiten Vermarktungsrechte mit Ausnahme von China, Hongkong und Macau. Beide Mittel gehören zur Klasse der sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), welche gezielt Krebszellen vernichten und dabei eine Schädigung von gesundem Gewebe vermeiden sollen. Diese Therapie wird in einigen Jahren die belastende Chemotherapie ablösen, so Experten. Pharmakonzerne wie etwa die britische Astra Zeneca und die japanische Daiichi Sankyo setzen auf diese neue Technologie. Der US-Arzneimittelriese Pfizer hatte erst kürzlich die Übernahme des Biotechunternehmens Seagen, einer der Pioniere auf dem Gebiet der ADC-Forschung, für ganze 43 Mrd. USD bekannt gegeben.

BioNTech hatte neben den jetzt favorisierten ADC-Ansätzen auch schon erfolgreich Studien mit der mRNA-Therapie durchgeführt. In einer davon erhielten die Teilnehmenden eine personalisierte Impfung, um ihr Immunsystem dazu zu bringen, den Krebs anzugreifen. Hier kam die mRNA-Technologie erfolgreich zum Einsatz: Während beim Corona-Impfstoff Comirnaty der „Bauplan“ des Spike-Proteins des Coronavirus in den Körper geschickt wird, ist es bei Krebs ein Marker von der Oberfläche der Tumor-Zellen. So soll das Immunsystem lernen, die betroffenen Zellen zu erkennen, um sie nachfolgend zu zerstören. Die Aktie von BioNTech hat seit dem Jahreswechsel knapp 20% einbüßen müssen, zum Quartalsende wurde ein Tief von 111 EUR erreicht. Seitdem geht es aufwärts, ein Wiedereinstieg könnte sich mittelfristig lohnen.