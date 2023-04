Wien (ots) - Wirtschaftspreis für Digitalisierungsprojekte in Deutschland,Österreich und SchweizSie haben viel Zeit und Energie in Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder IhrePlattform gesteckt und wollen das Ergebnis - auch gemeinsam mit Ihren Kund*innenoder Partner*innen - einer breiten Öffentlichkeit vorstellen? Nutzen Sie einender größten IT-Preise im deutschsprachigen Raum, um die Leistung Ihres Teams undden Nutzen für Ihre Zielgruppen zu demonstrieren.Der eAward 2023 zeigt seit bereits knapp 20 Jahren die Möglichkeiten derDigitalisierung bei der Neugestaltung von Geschäftsprozessen auf. Ausgezeichnetwerden Projekte, Services und Produkte aus Deutschland, Österreich und derSchweiz mit hohem Kundennutzen. Einreichungen werden nach Themengebietenkategorisiert:- Bildung und Soziales- Services und Prozesse- Machine Learning und künstliche Intelligenz- Zusammenarbeit und Organisation- NachhaltigkeitEinreichmöglichkeit und weitere Infos (Link)(https://www.ots.at/redirect/eaward1)Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme!Pressekontakt:Report VerlagMartin Szelgradmailto:szelgrad@report.at+43 676 898 299 208Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144164/5479605OTS: Report Verlag GmbH & Co KG