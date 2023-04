Comviva steigert Investitionen in den westlichen Märkten zur Beschleunigung des Wachstums

NEU-DELHI, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, hat heute die Ernennung wichtiger Führungskräfte zur Beschleunigung des Wachstums bekannt gegeben. Die neuen Führungskräfte werden insbesondere die strategische Vision von Comviva unterstützen, die auf der Expansion in neue Märkte und der Vertiefung der Kundenbeziehungen in einer sich beschleunigenden digitalen Wirtschaft basiert.

Paul Barowsky hat die neu geschaffene Rolle des Chief Growth Officer übernommen und ist in erster Linie dafür verantwortlich, die Expansion in Nordamerika und den europäischen Märkten voranzutreiben. Paul verfügt über reichhaltige Erfahrung bei der Skalierung von Unternehmen in Nordamerika und bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen mit, nachdem er zuvor Führungspositionen bei Syniverse und CISCO innehatte.