Comarch wird als einer der besten Anbieter von Kundenbindungslösungen ausgezeichnet

In der Bewertung der 12 wichtigsten Loyalitätspartner wird Comarch als starker Leistungsträger erwähnt und es wird anerkannt, dass das Unternehmen Loyalitätsprogramme globalisiert und einer seiner größten Schwerpunkte das Engagement in der Gemeinschaft ist, und dass die geplanten Verbesserungen des Unternehmens mit seiner erlebnisorientierten Vision übereinstimmen. Laut dem Forrester-Bericht gehören zu den Stärken der Loyalty-Marketing-Plattform von Comarch die fortschrittliche Verwaltung von Mitgliederprofilen und die Funktionen zur Betrugsprävention. Der Bericht stellt fest, dass das Softwarehaus seine Plattform-Kompetenz mit einer Reihe starker technischer Dienstleistungen unter Beweis stellt, erhebliche Investitionen in Plattform-Verbesserungen und seine Markteinführungsstrategie getätigt hat und über eine solide Messung der Programm-KPIs verfügt.

Comarch ist der Ansicht, dass die Auszeichnung von „Forrester Wave : Loyalty Technology Solutions Q1 2023" ein Beweis für die starke Arbeitsmoral und die Effektivität von Comarch sowohl in technischen als auch in strategischen Loyalitätsbestrebungen ist. Die Erwähnung in einem so umfassenden Branchenüberblick zeigt nach Ansicht von Comarch, dass Comarch eine solide Wahl für globale Marken ist, die Hilfe bei der Verwaltung von loyalitätsorientierten Aktivitäten in großem Umfang suchen. Mit seiner KI-basierten Marketingplattform ist Comarch ein Loyalitätspartner, dessen Initiativen messbare Ergebnisse liefern.

„Ich freue mich sehr über die Anerkennung von Comarch in der Forrester Wave. Loyalität wird zum Mainstream und wächst schnell. Wir brauchen neue Geschäftsmodelle und eine vereinfachte Bereitstellung/Integration in MarTech-Ökosystemen. In diesen schwierigen Zeiten finanzieller Instabilität ist es von entscheidender Bedeutung, sich auf die Kundenbindung zu konzentrieren, indem wir ein großartiges Erlebnis, Personalisierung und einen bedeutenden Mehrwert für loyale Kunden bieten. Unsere KI-basierte Marketingplattform und unser breites Angebot an Unternehmensdienstleistungen machen es für Vermarkter viel einfacher. Wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt des Weges zu unterstützen, von der Strategieentwicklung bis hin zum täglichen Betrieb" – so Janusz Jeremiasz Filipiak, CEO von Comarch Inc.

