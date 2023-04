NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften sich am Dienstag auf ihrem deutlich erholten Niveau stabilisieren. Die gelassenen Äußerungen von US-Notenbanker James Bullard über die angekündigte Drosselung der Ölfördermenge durch die Opec+ am Vortag hatten Erleichterung ausgelöst. Sorgen, dass die US-Notenbank Fed angesichts steigender Ölpreise und einer dadurch womöglich wieder angeheizten Inflation die geldpolitischen Zügel erneut stärker straffen könnte, traten in den Hintergrund.

Der Dow Jones Industrial , der am Montag im Handelsverlauf den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht hatte, wird kaum verändert erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Dienstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex mit 0,01 Prozent im Plus auf 33 633 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent im Plus erwartet bei 13 182 Zählern.