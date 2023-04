PUMA - Short-Position gut im Rennen

Zuvor hieß es im Insight: "Das Kursziel um 55 Euro wurde am heutigen Donnerstag erreicht, der 50er-EMA im weiteren Kursverlauf am Tageshoch. Es könnte nun zu einem nachhaltigen Abprall am 50er-EMA nach unten kommen." Das hat bisher geklappt. Es ist nun ein weiterer Kursrückgang bis zum 10er-EMA zu erwarten. Der Stopp wird auf Einstand bei 56,20 Euro nachgezogen.

