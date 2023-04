Lahr (ots) - Während die Politik die Energiewende in Deutschland vorantreibt,

haben Hersteller von sogenannten Photovoltaik-Stromspeicheranlagen erhebliche

Sicherheitsprobleme mit ihren Produkten. Der Home-Speicher-Hersteller Senec zum

Beispiel hat am 20. März 2023 nach Brandentwicklungen in Anlagen erneut

Batteriespeicher einer bestimmten Modulgeneration per Fernwarte

heruntergefahren. Die volle Funktionsfähigkeit der Anlagen konnte bisher (3.

April 2023) nicht wiederhergestellt werden. Bereits 2022 war es zu zahlreichen

Verpuffungen und Bränden gekommen. Auch beim Hersteller Solarwatt gibt es durch

Sicherheitsprobleme. Doch wer haftet für den Schaden? Verbraucher sollten sich

über ihre Rechte informieren. Es können beispielsweise Gewährleistungsansprüche

vorliegen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern mit

Stromspeicher-Problemen eine kostenlose Erstberatung im Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) an. Mehr Infos

zum Thema gibt es auf unserer speziellen Website.

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/senec-stromspeicher)



Stromspeicher-Anlagen wie von Senec sind nicht ungefährlich





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mit Photovoltaik-Anlagen versuchen Verbraucher, klimafreundlich aus derEnergiekrise herauszukommen - und zwar für teures Geld. Aber ganz offensichtlichsind manche Home-Stromspeicheranlagen nicht ungefährlich. Beispielsweise werdenAnlagen des Herstellers Senec in den Kellern der Verbraucher zu einemSicherheitsrisiko. Im vergangenen Jahr war es bereits zu mehreren Bränden undVerpuffungen gekommen. Hier einige Vorkommnisse der vergangenen Wochen:- Am 19. März 2023 brannte in Burladingen in Baden-Württemberg im Keller einesZweifamilienhauses ein Solarspeicher. Ein Mann wurde durch Rauchgase verletzt.Daraufhin musste Senec am 20. März 2023 erneut einen Teil seiner Speicher imBetrieb reduzieren, um Risiken zu minimieren. Die Verbraucher müssen derzeitmit weniger Leistung und Kapazität der Anlagen leben. Senec arbeitet amProblem. Betroffen von dem Vorfall soll eine ältere Modulgeneration sein.- Am 29. März 2023 geriet nach Angaben der Feuerwehr der Akku und derWechseltrichter einer Photovoltaikanlage in Waldbrunn in Brand. Wie Radio Gongweiter berichtete, hatte eine Frau die Rauchentwicklung in ihrem Technikraumbemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte mit einem Großaufgebot an.Weil der Akku zu heiß wurde und die Gefahr bestand, dass er explodierenkönnte, kühlten die Einsatzkräfte den Akku erst mit Lüftern und dann in einemWasserbecken herunter. Verletzt wurde niemand. Ursache für den Schwelbrand warwohl ein technischer Defekt. Am Akku und Wechseltrichter entstand Schaden von