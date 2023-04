First Phosphate beabsichtigt Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 2.000.000 Dollar

DIESE PRESSEMELDUNG IST NUR FüR DIE VERBREITUNG IN KANADA UND NICHT FüR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

SAGUENAY, QUEBEC – (4. April 2023) / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (FWB:KD0) („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 Dollar (die „Platzierung“) - oder nach Ermessen des Unternehmens mit einem höheren Betrag - durchzuführen.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 1.250.000 Flow-Through-Einheiten („FT-Einheiten“) - oder nach Ermessen des Unternehmens eine höhere Anzahl - zu einem Preis von 0,80 Dollar pro FT-Einheit zu begeben. Jede FT-Einheit besteht aus (i) einer (1) Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktie“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada)) gilt (die „FT-Aktien“), und (ii) einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“), der innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und zu einem Preis von 1,25 Dollar gegen eine Non-Flow-Through-Aktie des Unternehmens (eine „Aktie“) eingelöst werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, bis zu 1.428.571 Hard-Dollar-Einheiten („HD-Einheiten“) - oder nach Ermessen des Unternehmens eine höhere Anzahl - zu einem Preis von 0,70 Dollar pro HD-Einheit zu begeben. Jede HD-Einheit besteht aus (i) einer (1) Aktie und (ii) einem halben Warrant.

Das Unternehmen hat das Recht, das Verfallsdatum der Warrants vorzuziehen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 2,00 Dollar oder mehr beträgt. In einem solchen Fall verfallen die Warrants dreißig (30) Tage nach dem Datum, an dem das Unternehmen eine Pressemeldung veröffentlicht, mit der der vorgezogene Verfall angekündigt wird.

Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Einheiten wird für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet, bei denen es sich um „Flow-Through-Bergbauausgaben“ in Verbindung mit den Mineralexplorationsprojekten des Unternehmens (wie im Income Tax Act (Canada) definiert) handelt, in erster Linie für Bohrungen auf den unternehmenseigenen Konzessionsgebieten Bégin-Lamarche und Lac à l‘Orignal in Quebec. Der Erlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.