Digitalbranche begrüßt Lindners Pläne zur Start-up-Förderung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gründer- und Digitalbranche begrüßt die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner zur stärkeren Förderung von Start-ups. "Die Regelungen im Zukunftsfinanzierungsgesetz können deutschen Startups einen echten Schub verpassen und den Standort Deutschland international wettbewerbsfähiger machen", sagte Christian Miele, Vorsitzender des Startup-Verbands, am Dienstag in Berlin. Die angekündigten Veränderungen seien eine "wirklich gute Nachricht für unsere Startup-Szene und den Tech-Standort Deutschland", ergänzte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom.

Lindner will mit einer Reform der Mitarbeiterbeteiligung den Start-up-Standort Deutschland stärken. So will der FDP-Politiker den steuerlichen Freibetrag bei Mitarbeiterbeteiligungen deutlich von 1440 Euro auf 5000 Euro anheben, wie aus einem Gesetzesentwurf des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. "Der Finanz- und Start-up-Standort Deutschland braucht ein Update", twitterte Lindner.