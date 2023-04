7-Eleven plant Einstieg in den deutschen Markt / Führender Convenience Anbieter sucht nach Master-Franchise-Kandidaten in Deutschland (FOTO)

IRVING, Texas (ots) - Mehr als 83.000 Filialen in 19 Ländern und Regionen gibt

es von 7-Eleven bereits, jetzt treibt der führende Convenience-Anbieter sein

internationales Wachstum weiter voran: 7-Eleven International LLC ("7IN"),

Master-Franchisegeber der Marke 7-Eleven weltweit, sucht geeignete

Master-Franchise-Kandidaten, die sich am Aufbau neuer 7-Eleven-Filialen in

Teilen Westeuropas beteiligen möchten.



Die Kultmarke 7-Eleven, die als Erfinder der Convenience-Einzelhandelsbranche

vor 96 Jahren gilt, steht für eine hochwertige Lebensmittelproduktion,

zuverlässige Lieferketten, ein erstklassiges Sortimentsmanagement und digitale

Shopping-Services. Davon sollen jetzt auch Konsumenten in Europa, insbesondere

in Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien, der Türkei und dem

Vereinigten Königreich profitieren. Andere europäische Länder wie Österreich und

die Schweiz sind ebenso potenzielle Märkte.