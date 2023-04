Essence Investment ernennt Rico Uesluek zum CEO von Marry Jane AG

Zug, Schweiz, 4. April 2023 / IRW-Press / Essence Investment AG („Essence“ oder das „Unternehmen“), eine führende Schweizer Holdingfirma, die in das Wachstum der europäischen Cannabisbranche investiert, gibt die Bestellung von Herrn Rico Uesluek zum Chief Executive Officer ihrer Portfolio-Gesellschaft Marry Jane AG („MJ“) bekannt. Herr Uesluek wird seinen neuen Posten am 1. April antreten und erhält Unterstützung von Herrn Christoph Tepr, der als neuer Vice President of Sales bei MJ einsteigt.

Die Ernennung von zwei so honorigen Größen der Konsumgüterbranche in die Führungsriege von MJ erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Liberalisierung des Cannabismarktes in Europa an Dynamik gewinnt. Bei der hochentwickelten Anbau- und Produktionsanlage von MJ in Breitenbach in der Schweiz, die bereits einen positiven Cashflow vorweisen kann, handelt es sich um eine außerordentlich wettbewerbsfähige Plattform zur Herstellung hochwertiger Markenprodukte mit einem facettenreichen Terpen- und Cannabisprofil.

Afrim Saliu, der als kaufmännischer und technischer Leiter bei der Entwicklung von MJ Pionierarbeit geleistet hat, heißt seine neuen Kollegen herzlich willkommen: „Ricos Erfolgsbilanz spricht für seine außergewöhnlichen Fertigkeiten in der Umsetzung und Förderung eines nachhaltigen Wachstums und im Aufbau leistungsstarker Teams. Sowohl Rico als auch Chris wecken tiefes Vertrauen bei unseren Partnern und werden mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz für die Kunden das Aushängeschild von Marry Jane sein.“

Herr Uesluek stößt von der Münchner Whacky Food Company zu MJ. Das Superfood-Startup gründete er nach insgesamt dreizehn Jahren Erfahrung in Führungsrollen bei Logitech and Coca-Cola. Vor seinem Einstieg bei MJ war Herr Tepr bei der Firma Juul als Senior Sales Director für den Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika (EMEA) verantwortlich. In dieser Position kam ihm seine vorhergehende Laufbahn bei Philip Morris zugute, wo er in mehreren Funktionen tätig war.

„Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir diese Führungsexperten in unser Unternehmen holen konnten“, so Henricus J. Stander III, Mitglied im Board of Directors von Essence. „Die entwicklungspolitischen und operativen Erfolge des Teams von MJ zeichnen Afrim Saliu und seinen Bruder Kujtim Saliu als Ausnahmetalente in der internationalen Cannabisbranche aus. Zusammen mit den nachweislichen Kompetenzen von Rico und Chris in den Bereichen Markenentwicklung, Vertrieb und Marketing ist MJ für das verbraucherorientierte Wachstum, das wir an den europäischen Märkten sehen, hervorragend gerüstet.“