Stärker werdende Konjunktursorgen könnten aber die US-Notenbank Fed davon abhalten, das Tempo der Zinserhöhungen wieder zu beschleunigen. Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda dürfte die australische Notenbank, die am Dienstag ihren Straffungszyklus pausierte, mit ihren Bedenken in guter Gesellschaft sein. "Die Zeit des Innehaltens und Überlegens könnte gekommen sein." Die jüngsten Spannungen im Bankensektor hätten die Abwärtsrisiken einer weiteren deutlichen Straffung deutlich gemacht./tih/he

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkte geht es am Dienstag zunächst nicht weiter bergauf. Die Debatte dreht sich weiter um die Inflation und ihre Auswirkungen als Kernthema. Generell bleiben Anleger nach der Ölpreisrally am Vortag weiter relativ gelassen, was eine mögliche inflationstreibende Wirkung betrifft. Größer werden aber die Konjunktursorgen, weshalb nun bereits der US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag ins Blickfeld rückt.

