Laut Kolanovic machen die Zuflüsse in Aktien in den vergangenen Wochen "wenig Sinn" und wurden weitgehend von systemischen Anlegern, einem Short Squeeze und einem Rückgang des Cboe Volatility Index (VIX) angetrieben.

"Die US-Notenbank hat keine Absicht bekundet, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken, und dennoch erleben Risikoanlagen eine beispiellose Rallye. Europäische Aktien werden in der Nähe von Allzeithochs gehandelt und US-Aktien machen die jüngsten Verluste wieder wett", zitiert Bloomberg Kolanovic aus einer Mitteilung an Kunden. "Wir gehen davon aus, dass sich die Risikostimmung umkehren und der Markt in den kommenden Monaten den Tiefststand des vergangenen Jahres wieder erreichen wird."

Ein Rückgang des VIX unter 20, ein Wert, der mit weniger stressigen Zeiten assoziiert wird, deutet darauf hin, dass die Anleger glauben, dass die Bankenkrise in naher Zukunft eingedämmt ist. Kolanovic bezeichnet das derzeitige Marktumfeld jedoch als "die Ruhe vor dem Sturm".

Die Märkte haben sich in diesem Jahr trotz Bankenkrise und steigender Zinsen bisher gut behauptet: Der S&P 500 stieg im ersten Quartal um sieben Prozent, nachdem er 2022 um fast 20 Prozent gefallen war. Der techlastige Nasdaq 100 befindet sich in einem technischen Bullenmarkt und ist seit Anfang Januar um 20 Prozent gestiegen. Anleger scheinen darauf zu spekulieren, dass die Spannungen im Bankensystem die US-Notenbank Fed dazu veranlassen werden, bei der Straffung der Geldpolitik auf die Bremse zu treten.

"Es ist erwähnenswert, dass die Risikostimmung einer Ziehharmonika glich, bei der restriktive Zinssätze ein Problem für verschiedene Carry Trades darstellten und der darauffolgende Rückzug der Renditen einen Teil des Stresses milderte", so Kolanovic. Carry Trades sind Geschäfte, bei denen der Händler Preisunterschiede ausnutzt, indem er sich beispielsweise Geld in einem Land mit niedrigen Zinsen leiht und dieses Geld in einem Land mit hohen Zinsen anlegt. Die Zinsdifferenz spiegelt den Gewinn wider.

"Obwohl die Zentralbanken immer noch kommunizieren, gibt es noch viel zu tun, um die Inflation zu bekämpfen und sich gegen die Annahme des Marktes von Zinssenkungen zu wehren. Dann kann die ursprüngliche Quelle des Stresses, nämlich die längerfristig höheren Zinssätze, wieder ins Spiel kommen", glaubt der JPMorgan-Stratege.

Citigroup-Strategen sehen dagegen noch Luft nach oben. So gebe es immer noch 15 Milliarden US-Dollar an Leerverkäufen, die noch laufen, was die Märkte kurzfristig ebenfalls unterstützen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion