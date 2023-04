Finnland trat der Nato am Dienstag unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bei. Der Schritt ist eine der bislang wohl weitreichendsten geopolitischen Folgen des russischen Einmarsches in die Ukraine. Das nordische Land mit seinen rund 5,5 Millionen Einwohnern hatte zuvor jahrzehntelang großen Wert auf militärische Bündnisfreiheit gelegt. Mit dem Beitritt wächst die Nato-Außengrenze Richtung Russland nun auf mehr als das Doppelte an./aha/DP/jha

An der Zeremonie nahmen neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihre Kollegen der anderen aktuellen Mitgliedstaaten teil. Direkt nach der Feier sollte das erste Nato-Außenministertreffen beginnen, an dem Finnland als offizielles Mitglied teilnimmt.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kurz nach dem offiziellen Beitritt Finnlands zur Nato ist am Dienstagnachmittag erstmals die finnische Flagge vor dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel gehisst worden. Sie weht dort nun neben den Flaggen der 30 bisherigen Bündnisstaaten.

Nato hisst erstmals finnische Flagge vor dem Hauptquartier in Brüssel

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer