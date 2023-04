Planegg/Martinsried (04.04.2023) - Die Medigene AG (Medigene, FWB: MDG1, Prime Standard) ist ein Immunonkologie-Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Immuntherapien für solide Tumore konzentriert. Prof. Dr. Dolores Schendel, Wissenschaftsvorstand (CSO) von Medigene, wurde eingeladen, auf dem 4. TCR-based Therapies for Solid Tumors Summit in Boston am 04. April 2023 einen Vortrag zu halten. Der Titel ihres Vortrags lautet "Case Study Spotlight: Introducing Innovations at Each Step of TCR Therapy Development".