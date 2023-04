Die Pfingstrosenblüte in Luoyang hat die Blütezeit in der freien Natur und in den Pfingstrosengärten eingeläutet. Außerdem hat man gelernt, dass die Menschen die Pfingstrosenblüte dank fortschrittlicher Anbautechnologien das ganze Jahr über genießen können.

Wie zu erfahren war, findet das diesjährige Pfingstrosen-Kulturfestival vom 8. bis 23. April statt, während die Zeit der Pfingstrosenbesichtigung am 1. April beginnt und am 5. Mai endet.

BEIJING, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Die feierliche Eröffnung des 40. Pfingstrosen-Kulturfestivals von Luoyang, China, begann am 1. April in Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan, einer Stadt mit einer 1.500-jährigen Geschichte des Pfingstrosenanbaus.

