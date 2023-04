DAX mit neuem Jahreshoch - Investoren freunden sich mit Rezession an

Während die Edelmetalle wie Gold und Silber ihren Höhenflug der vergangenen Wochen unbeirrt fortsetzen, scheitert der Deutsche Aktienindex mit seinem ersten Ausbruchsversuch über das ehemalige Jahreshoch. Die neue Marke liegt jetzt bei 15.737 Zählern, womit der Index zumindest seinen Aufwärtstrend bestätigt. Ein nächster Versuch könnte daher nur eine Frage von Stunden sein.



Es scheint, als freunden sich die Investoren immer mehr mit einer Rezession an. Nach den gestern bereits enttäuschenden US-Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe ist der heutige private Arbeitsmarktbericht ebenfalls deutlich schwächer ausgefallen und indiziert damit auch schwächere, offizielle Jobdaten am Karfreitag. Dennoch kann sich die Wall Street behaupten und honoriert stattdessen den dadurch nachlassenden Druck auf die Notenbanken, weiter an der Zinsschraube drehen zu müssen.



Noch hat die Federal Reserve zwar nicht ihre Absicht bekundet, die Zinssätze in diesem Jahr auch wieder senken zu wollen, und dennoch könnte sie bereits zu viel nach oben getan haben. Die Diskrepanz zwischen den Prognosen der Fed und den Erwartungen der Akteure am Anleihemarkt wird immer größer. Die Notenbank argumentiert weiterhin, die Wirtschaft sei stark und die Zinsen müssten steigen. Die Anleihemärkte aber schicken die Renditen für sechsmonatige Papiere auf den niedrigsten Stand seit November vergangenen Jahres.



Die gute Nachricht für den Aktienmarkt ist, dass dieser seinen Tiefpunkt fast immer lange vor dem Ende einer Rezession erreicht und manchmal sogar bevor wir überhaupt wissen, dass wir uns in einer Rezession befinden.